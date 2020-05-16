Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Якщо ми кажемо про ІФА-тестування, то це тестування показує рівень антитіл в крові людини, воно підтверджує або людина хворіє на коронавірусну хворобу або людина вже перехворіла. Зараз вже розроблений механізм тестування, визначено коло осіб, яке ми будемо тестувати, ми дуже розраховуємо на це тестування. У понеділок вже буде підписаний відповідний наказ МОЗ щодо запровадження ІФА-тестувань”, – сказав Степанов.

Він також зазначив, що в міністерстві планують, зокрема, використовувати тести українського виробництва.

“Я думаю, що на наступному тижні ми вже почнемо запроваджувати ІФА-тести. Це значно збільшить кількість тестувань і ми збільшимо коло осіб, яких будемо тестувати”, – додав Степанов.

На відео з 5 хв. 53 сек.