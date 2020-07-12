Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Всього в Україні 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 383 летальні 26 118 пацієнтів одужали. Всього проведено 796 680 тестувань методом ПЛР.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область – 2097 випадків;
- Волинська область – 3042 випадки;
- Дніпропетровська область – 1144 випадки;
- Донецька область – 759 випадків;
- Житомирська область – 1532 випадки;
- Закарпатська область – 3909 випадків;
- Запорізька область – 621 випадок;
- Івано-Франківська область – 3029 випадків;
- Кіровоградська область – 673 випадки;
- Київ – 6182 випадки;
- Київська область – 3026 випадків;
- Львівська область – 7003 випадки;
- Луганська область – 93 випадки;
- Миколаївська область – 481 випадок;
- Одеська область – 2174 випадки;
- Полтавська область – 331 випадок;
- Рівненська область – 4598 випадків;
- Сумська область – 340 випадків;
- Тернопільська область – 2231 випадок;
- Харківська область – 2649 випадків;
- Херсонська область – 204 випадки;
- Хмельницька область – 908 випадків;
- Чернівецька область – 5140 випадків;
- Черкаська область – 748 випадків;
- Чернігівська область – 607 випадків.
- В Україні станом на 11 липня підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 25 661 одужав, 1372 померли.