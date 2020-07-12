Сьогодні, 12 липня, в Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Всього в Україні 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 383 летальні 26 118 пацієнтів одужали. Всього проведено 796 680 тестувань методом ПЛР.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 2097 випадків;

Волинська область – 3042 випадки;

Дніпропетровська область – 1144 випадки;

Донецька область – 759 випадків;

Житомирська область – 1532 випадки;

Закарпатська область – 3909 випадків;

Запорізька область – 621 випадок;

Івано-Франківська область – 3029 випадків;

Кіровоградська область – 673 випадки;

Київ – 6182 випадки;

Київська область – 3026 випадків;

Львівська область – 7003 випадки;

Луганська область – 93 випадки;

Миколаївська область – 481 випадок;

Одеська область – 2174 випадки;

Полтавська область – 331 випадок;

Рівненська область – 4598 випадків;

Сумська область – 340 випадків;

Тернопільська область – 2231 випадок;

Харківська область – 2649 випадків;

Херсонська область – 204 випадки;

Хмельницька область – 908 випадків;

Чернівецька область – 5140 випадків;

Черкаська область – 748 випадків;

Чернігівська область – 607 випадків.