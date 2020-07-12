Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Всього в Україні 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 383 летальні 26 118 пацієнтів одужали. Всього проведено 796 680 тестувань методом ПЛР.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 2097 випадків;
  • Волинська область – 3042 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1144 випадки;
  • Донецька область – 759 випадків;
  • Житомирська область – 1532 випадки;
  • Закарпатська область – 3909 випадків;
  • Запорізька область – 621 випадок;
  • Івано-Франківська область – 3029 випадків;
  • Кіровоградська область – 673 випадки;
  • Київ – 6182 випадки;
  • Київська область – 3026 випадків;
  • Львівська область – 7003 випадки;
  • Луганська область – 93 випадки;
  • Миколаївська область – 481 випадок;
  • Одеська область – 2174 випадки;
  • Полтавська область – 331 випадок;
  • Рівненська область – 4598 випадків;
  • Сумська область – 340 випадків;
  • Тернопільська область – 2231 випадок;
  • Харківська область – 2649 випадків;
  • Херсонська область – 204 випадки;
  • Хмельницька область – 908 випадків;
  • Чернівецька область – 5140 випадків;
  • Черкаська область – 748 випадків;
  • Чернігівська область – 607 випадків.

  • В Україні станом на 11 липня підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 25 661 одужав, 1372 померли.