Міністерство юстиції України повідомило про закриття восьми колоній. Засуджених переведуть в інші в'язниці.

Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона заявила, що це допоможе оптимізувати систему, а також зменшити поточні і капітальні витрати на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби.

“6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому було прийнято рішення про оптимізацію наступних установ: це Ковельська виховна колонія, Черкаська виправна колонія №62, Дергачівська виправна колонія № 109, Жовтоводська виправна колонія №26, Ігренський виправний центр №133, Чорноморська виправна колонія №74, Ширяївський виправний центр №111 та Устинівський виправний центр №37”, – розповіла Висоцька.

Вона зазначила, що засуджених переведуть в інші в’язниці, а працівників скоротять або підберуть їм місця роботи в інших пенітенціарних установах.

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