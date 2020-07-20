В Україні запустили мережу зарядних станцій для електромобілів - Go To-U.

Про це у Facebook написав засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давид.

“Go To-U – це новий формат бізнесу, який побудований на абсолютно прозорою IoT-технології, яка легко масштабується”, – зазначив Назар Шимона-Давид.

За його словами, основою технології є резервація часу на зарядці.

“А це дорівнює впевненості, що зарядка доступна тільки для вас … З точки зору бізнесу, це по суті франшиза, тобто будь-хто може стати власником такої зарядної станції з окупністю 2-3 роки”, – розповів автор проєкту.

За його словами, зарядний комплекс для 4-х авто коштує приблизно 80 тис. доларів.

На даний момент платформа Go To-U об’єднує більше 60 тис станцій по всьому світу. За допомогою фірмового мобільного додатка клієнти можуть забронювати місце для зарядки авто. Крім того, є можливість спланувати маршрут і бонуси.