Про це у Facebook написав засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давид.
“Go To-U – це новий формат бізнесу, який побудований на абсолютно прозорою IoT-технології, яка легко масштабується”, – зазначив Назар Шимона-Давид.
За його словами, основою технології є резервація часу на зарядці.
“А це дорівнює впевненості, що зарядка доступна тільки для вас … З точки зору бізнесу, це по суті франшиза, тобто будь-хто може стати власником такої зарядної станції з окупністю 2-3 роки”, – розповів автор проєкту.
За його словами, зарядний комплекс для 4-х авто коштує приблизно 80 тис. доларів.
На даний момент платформа Go To-U об’єднує більше 60 тис станцій по всьому світу. За допомогою фірмового мобільного додатка клієнти можуть забронювати місце для зарядки авто. Крім того, є можливість спланувати маршрут і бонуси.
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