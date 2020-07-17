Міністр охорони здоров'я вважає, що початкова заробітна плата лікаря в Україні повинна бути в межах 20-25 тисяч гривень. Але оскільки одночасно збільшити заробітну плату до такого рівня буде складно, зміни будуть відбуватися поступово.

Про це розповів голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

“Я завжди вважав, що той рівень заробітної плати, який є в нашій країні у медичних працівників – просто неприпустимо. Ми послідовно повинні вивести заробітну плату наших медичних працівників на достойний, адекватний, справедливий рівень, на якому вона повинна бути. Що стосується конкретних цифр, то я вважаю, що мінімальна зарплата лікаря, який приходить після інтернатури, повинна бути в межах 20-25 тис. грн. І це ми вважаємо справедливим рівнем для початку кар’єри медичного працівника, лікаря”, – сказав він.

Степанов уточнив, що підвищення, яке буде відбуватися з першого вересня, розраховане так: лікарям буде підвищена зарплата на 3,5 тисячі гривень; середньому медичному персоналу – на 2, 5 тисячі; молодшому медичному персоналу до 1250 гривень.

При цьому, за словами міністра, одночасно збільшити заробітну плату до рівня 20-25 тис. буде складно, і тому зміни відбуватимуться поступово.

“Одночасно за один день зробити підвищення заробітної плати до тих цифр, які я озвучив, тобто до 20-25 тис. грн, – це досить важко. Але я хочу підкреслити, що я не пригадую, щоб в інші часи влада підвищувала заробітну плату нашим медичним працівникам. Тому ми рухаємося в цьому напрямку, і я буду відстоювати постійно підвищення заробітної плати і буду боротися за роботу кожного нашого лікаря і медичного працівника, щоб вона була правильно оцінена в нашій країні”, – наголосив Степанов.