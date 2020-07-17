Про це розповів голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.
“Я завжди вважав, що той рівень заробітної плати, який є в нашій країні у медичних працівників – просто неприпустимо. Ми послідовно повинні вивести заробітну плату наших медичних працівників на достойний, адекватний, справедливий рівень, на якому вона повинна бути. Що стосується конкретних цифр, то я вважаю, що мінімальна зарплата лікаря, який приходить після інтернатури, повинна бути в межах 20-25 тис. грн. І це ми вважаємо справедливим рівнем для початку кар’єри медичного працівника, лікаря”, – сказав він.
Степанов уточнив, що підвищення, яке буде відбуватися з першого вересня, розраховане так: лікарям буде підвищена зарплата на 3,5 тисячі гривень; середньому медичному персоналу – на 2, 5 тисячі; молодшому медичному персоналу до 1250 гривень.
При цьому, за словами міністра, одночасно збільшити заробітну плату до рівня 20-25 тис. буде складно, і тому зміни відбуватимуться поступово.
“Одночасно за один день зробити підвищення заробітної плати до тих цифр, які я озвучив, тобто до 20-25 тис. грн, – це досить важко. Але я хочу підкреслити, що я не пригадую, щоб в інші часи влада підвищувала заробітну плату нашим медичним працівникам. Тому ми рухаємося в цьому напрямку, і я буду відстоювати постійно підвищення заробітної плати і буду боротися за роботу кожного нашого лікаря і медичного працівника, щоб вона була правильно оцінена в нашій країні”, – наголосив Степанов.
- Кабінет міністрів України виділив кошти на підвищення заробітної плати медичних працівників з 1 вересня 2020 року.