Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він повідомив, що в 55% випадків заражені COVID-19 – жінки. 45% припадає на чоловіків.

“Якщо подивитися на статистику, то у віковій структурі померлих переважали жінки – 65,6%, а також особи віком від 50 років – 84,4%. До 50 років у нас зареєстровано п’ять летальних випадків, але якщо ми подивимося на статистику 60 +, то це буде майже 50% померлих”, – сказав Ляшко.

Також він наголосив на тому, що 84% померлих в результаті зараження COVID-19 мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень і так далі.