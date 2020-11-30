Про це йдеться у дослідженні “Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання”, яке провели цього року на замовлення Українського інституту книги.

У дослідженні взяло участь 3900 осіб, а саме – 2100 дорослих та 1800 дітей. Було проведено вісім фокус-груп з дорослими респондентами 18-59 років та 16 фокус груп з дітьми 6-17 років. Респондентам пропонували дати відповіді на 44 запитання, що стосуються книжкової тематики.

Діти:

40% опитаних дітей сказали, що іноді читають для задоволення, а іноді – з примусу, а 17% читають виключно з примусу. Водночас 39% читають виключно для задоволення.

“Серед дітей 6-9 років частка тих, хто читає для задоволення, становить 31%, то після 14 років вона сягає 52%. Решту старших підлітків читати так чи інакше змушують, переважно у вигляді шкільних завдань з літератури”, – йдеться у дослідженні.

Основним драйвером читання для дітей є позитивні відгуки про книжки – від дорослих і від однолітків.

Дорослі:

Лише 8% дорослих щоденно читають книжки. Жінки значно частіше читають, ніж чоловіки: ніколи не читає 38% чоловіків і 28% жінок, при цьому, щодня читають 7% чоловіків і 9% жінок.

найпопулярнішими жанрами для дорослих є класика (20%) та детективи (18%), любовні романи (16%), книги з психології та саморозвитку, а також фантастика і фентезі та сучасні романи (по 15%), наукові та науково-популярні видання (14%), фахова та бізнес-література (12%).

Крім того, вперше за часи незалежності українські читачі почали надавати перевагу саме україномовним книжкам – 32% українською проти 27% – російською.