В Україні 98,1% всіх госпіталізованих із COVID-19 – це пацієнти, які не зробили щеплення. Наразі кількість хворих зростає.

Про це заявив заступник міністра — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

“За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх трьох місяців, майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні”, — сказав Ігор Кузін.

За даними МОЗ, наразі епідеміологічна ситуація в Україні стрімко погіршується. За минулий тиждень кількість випадків зросла вдвічі: з 3,3 тис. за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 вересня хворих на добу.

Міністерство охорони здоров’я нагадує – у зоні найвищого ризику смерті, чи важкого перебігу люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та ті, хто щоденно контактує із великою кількістю людей.

Варто зазначити, що від початку кампанії з вакцинації сумарна кількість зроблених щеплень становить 11 456 848. З них отримали одну дозу — 6 304 014 осіб, завершили вакцинацію (дві дози) — 5 152 834 осіб.