Про це повідомляють #Букви.

Як працюватимуть заклади освіти

У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката.

Цей документ має підтверджувати щеплення першою дозою дводозної вакцини, чи повний курс вакцинації від COVID-19 однодозної, чи дводозної вакцини, негативний результат ПРЛ-тесту, одужання від коронавірусної хвороби.

В разі запровадження “червоного” рівня небезпеки працюватимуть освітні заклади, в яких повністю вакциновано 100% робітників, а ті, що перехворіли мають документ про одужання та негативний ПРЛ-тест.

Зони

Якщо Україну буде внесено до “жовтої” зони вводяться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах і масових заходах. В кіно і театрах заповненість залів не повинно перевищувати 50%.

Якщо Україна потрапить до “червоної” зони, то обмеження будуть більш суттєві: забороняється робота кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл ринків. У “червоній” зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.

Сертифікати про вакцинацію

COVID-сертифікат буде містити інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Сертифікати будуть двох видів:

“жовтий”, що міститиме інформацію про перше щеплення;

що міститиме інформацію про перше щеплення; “зелений”, в якому буде інформація про повний курс.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки. Однак виключно в цифровому форматі у застосунку “Дія”, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

Переваги вакцинованим українцям

В Уряді пропонується не поширювати обмеження “жовтої” та “червоної” зони епідемічної небезпеки на заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають ковід-сертифікат, що засвідчує вакцинацію або довідку про перенесену коронавірусну хворобу.