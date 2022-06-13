Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.
Експосадовця раніше було оголошено у розшук за державну зраду, ймовірно, ним є Павло Лєбєдєв. Арештоване майно передали до управління агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
На теренах України низка підприємств має кінцевих бенефіціарних власників, якими є родина колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр). Підприємства постачають та реалізують товари у Росії. Зокрема вони пов’язані з виробництвом обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.
Прокуратура наклала арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств. Зокрема на 30 земельних ділянок та 30 об’єктів нерухомості. Серед останніх були шість цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.
- Нагадаємо, окупанти викрали 54 вантажні вагони з території ПрАТ “Запорізький залізорудний комбінат”. Вони незаконно забрали агломераційну руду загальною вагою 3 240 тонн.