Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.

Експосадовця раніше було оголошено у розшук за державну зраду, ймовірно, ним є Павло Лєбєдєв. Арештоване майно передали до управління агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

На теренах України низка підприємств має кінцевих бенефіціарних власників, якими є родина колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр). Підприємства постачають та реалізують товари у Росії. Зокрема вони пов’язані з виробництвом обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.