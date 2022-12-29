В Україні продовжили автоматичну виплату соцдопомоги лише для частини громадян. Решті українців доведеться подавати документи з 1 січня.

Про це повідомили в етері національного телемарафону.

Уряд продовжив автоматичну виплату на період воєнного стану. За словами міністра соціальної політики Віталія Музиченка їх автоматично продовжили для:

дітей, які знаходяться під опікою та піклуванням;

дітей з інвалідністю;

осіб з інвалідністю з дитинства;

людей, які здійснюють догляд за громадянами, які мають психічні розлади й інвалідність I і II групи;

тимчасову допомогу на дітей, батьки яких утримуються від сплати аліментів;

на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Українці, які базуються на матеріальному (майновому) стані, мають звернутися з відповідними документами до органів соцзахисту з 1 січня.

“Зокрема, це допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям. Для отримання цих видів допомоги потрібно звертатися повторно до органів соціального захисту населення, подавати декларацію, і відповідно до урахуванням поданої інформації буде обчислюватись і прийматись рішення про продовження відповідних виплат”, – наголосив Музиченко.

Виключення зроблять лише для мешканців тимчасово окупованих територій або областей, де тривають або можуть тривати активні бойові дії. Цій категорії громадян будуть нараховувати всі види соцдопомог на період воєнного стану.