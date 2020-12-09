Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) прийняла рішення допустити акції відомих американських компаній до обігу на українському ринку.

Про це повідомляється на сайті комісії.

Так, до обігу допустили:

акції Tesla, Inc. (Код ISIN – US88160R1014);

акції Facebook Inc. (Код ISIN – US30303M1027);

акції Netflix Inc. (Код ISIN – US64110L1061);

акції Microsoft Corporation (код ISIN – US5949181045);

акції Advanced Micro Devices, Inc. (Код ISIN – US5949181045);

акції Visa, Inc. (Код ISIN – US92826C8394).

У 2018 році постановою НКЦПФР “Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України” українцям дозволили купувати акції іноземних компаній. Цінні папери повинні мати міжнародний ідентифікаційний код ISIN і код класифікації фінансових інструментів CFI.