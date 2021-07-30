Міністерство охорони здоров’я України схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Враховуючи наявні наукові дослідження, рекомендації ВООЗ та відповідні зміни до інструкції вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні в разі, якщо дитина:

має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації,

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19,

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Лікар може видати один з таких документів:

медичний висновок про наявність у дитини супутньої патології, зокрема онкопатології, відсутність протипоказань до щеплення та рекомендацію провести це щеплення;

довідку в довільній формі із рекомендацією провести щеплення після розгляду документів, які дають підстави для вакцинації;

підтвердження зміни місця проживання (об’єднання сім’ї) та виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

підтвердження виїзду на навчання до країни, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

підтвердження участі в міжнародних заходах у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію;

підтвердження введення першої дози вакцини Comirnaty за кордоном.

Отримавши медичну довідку від лікаря, потрібно зателефонувати в центр масової вакцинації або до пункту щеплення і, якщо там є вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech записати дитину на щеплення.

Дітям від 12 років вводитимуть по 2 дози по 0,3 мл препарату з інтервалом у 21-28 днів.