Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила щеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років, але лише однією вакциною.

Про це свідчить висновок стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ.

“Дослідження вакцини для дітей тривають, і ВООЗ оновить свої рекомендації, коли фактичні дані або епідеміологічна ситуація потребують зміни політики”, – зазначають у ВООЗ.

При цьому в організації наголошують, якщо діти у віці від 12 до 15 років належать до групи підвищеного ризику, їх можна вакцинувати поряд з іншими пріоритетними групами. Для вакцинації дітей від 12 років наразі ВООЗ рекомендує лише вакцину Pfizer/BionTech.

“Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації по вакцинації дітей від COVID-19”, – заявили у ВООЗ.

Нагадаємо, що 22 червня Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що не рекомендує робити щеплення проти коронавірусу COVID-19 дітям. Зокрема, в організації заявили, що вакцина є безпечною для дорослих від 18 років, але наразі недостатньо даних щодо безпечності щеплення дітей.

Раніше центри США з контролю і профілактики захворювань заявили, що розслідують випадки запалення серця у молодих чоловіків віком 16-24 роки після щеплення проти коронавірусу вакцинами, виробництва Pfizer / BioNTech і Moderna.

Кардіологиня, докторка медичних наук, професорка внутрішньої медицини Катерина Амосова у коментарі #Буквам повідомила, що ризики розвинення міокардиту та перикардиту в молодих людей після вакцинації справді існують, але поки жоден регуляторний орган не простежив причинно-наслідкові зв’язки.