Заступник міністра цифрової політики Олександр Борняков вважає, що Україні необхідний механізм цензурування комп'ютерних ігор, аби "нашим дітям не пропагували та не нав'язували неприйнятні речі".

Про це чиновник написав у Facebook.

Олександр Борняков вирішив публічно запитати у користувачів, чи вважають вони за потрібне введення в Україні дієвого механізму заборони комп’ютерних ігор, які шкодять національним інтересам держави?

“Візьмемо, до прикладу, частину відомої комп’ютерної гри Call of Duty, в сюжеті якої – умовна війна на Донбасі. Красива графіка, реалістичний сюжет і ми вже звикли до постійного протистояння РФ та США в кінематографі, іграх, і, можливо, добре, що про події в Україні та їхні наслідки знатимуть в усьому світі. Але проблема значно глибше. Не виключено, що завтра не з’явиться гра, у якій нам та нашим дітям буде пропагувати та нав’язувати неприйнятні речі, які ставитимуть під сумнів територіальну цілісність України. А дієвого механізму, який б заборонив її розповсюдження в нашій країні, – немає”, – зазначив заступник міністра.

Він підкреслив, що наразі Мінкульт відстежує та забороняє фільми і серіали, які суперечать національним інтересам. А от щодо комп’ютерних ігор такого немає.

“За даними дослідників, загальний дохід від ігор, включаючи консолі та мобільні ігри, в цьому році очікується понад $160 мільярдів. Це у вісім разів більше світових доходів від усіх форм музики та в півтора рази більше доходів від фільмів, включаючи кінотеатри, домашній перегляд, мобільні пристрої та потокове мовлення. 72% доходів в App Store надходить від продажу ігор, майже третина всього контенту на YouTube також пов’язана з іграми, який кожен день дивиться понад 200 мільйонів людей. Тобто ми бачимо, де саме люди проводять свій час і по суті індустрія відеоігор стала найбільшою формою ЗМІ та майданчиком для пропаганди”, – сказав чиновник.

За словами Олександра Борнякова, держава має мати можливість заборонити відеоігри, які пропагують ліквідацію незалежності України або мають сюжет, пов’язаний з діяльністю держави-агресора, і вона представлена як позитивна.

Але у коментарях користувачі не зрозуміли такої ініціативи і заявили, що краще буде розвивати український геймдевелопмент.

Інші користувачі просто порадили заступнику міністра зайнятися більш важливими справами.

Пізніше Олександр Борняков видалив цей допис зі своєї сторінки.