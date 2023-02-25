За відсутності нових ударів з боку РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не обмежуватимуть споживання електроенергії

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону.

За його словами, відключення можуть запроваджувати для проведення ремонтів. Зараз усі зусилля спрямовані на відновлення пошкоджених об’єктів до наступного опалювального сезону.

“Однак я радий тому, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоби люди не відчували обмеження постачання”, — сказав Галущенко.

Також він додав, що наразі зарано говорити про зростання тарифів на електроенергію. Можливо переглядатимуться після опалювального сезону.

Нагадаємо, що раніше в “Укренерго” зазначали, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній два тижні поспіль й наразі не прогнозується, проте є знеструмлення у прифронтових містах Дніпропетровської області.