Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону.
За його словами, відключення можуть запроваджувати для проведення ремонтів. Зараз усі зусилля спрямовані на відновлення пошкоджених об’єктів до наступного опалювального сезону.
“Однак я радий тому, що зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо й надалі так підтримувати нашу енергосистему, щоби люди не відчували обмеження постачання”, — сказав Галущенко.
Також він додав, що наразі зарано говорити про зростання тарифів на електроенергію. Можливо переглядатимуться після опалювального сезону.
Нагадаємо, що раніше в “Укренерго” зазначали, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній два тижні поспіль й наразі не прогнозується, проте є знеструмлення у прифронтових містах Дніпропетровської області.
- В Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів. Водночас країна продовжує відновлювати постраждалі енергооб’єкти.
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