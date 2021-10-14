Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 633 особи;
- летальних випадків – 412;
- одужало – 7 630 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 117 246 (зокрема методом ПЛР – 63 319, методом ІФА – 9 657);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 270.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 597 275 осіб;
- одужало – 2 311 991 особа;
- летальних випадків – 59 935;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 936 випадків;
Вінницька область – 285 випадків;
Волинська область – 352 випадки;
Дніпропетровська область – 1 232 випадки;
Донецька область – 900 випадків;
Житомирська область – 1 107 випадків;
Закарпатська область – 207 випадків;
Запорізька область – 987 випадків;
Івано-Франківська область – 516 випадків;
Київська область – 723 випадки;
Кіровоградська область – 114 випадків;
Луганська область – 709 випадків;
Львівська область – 1 132 випадки;
Миколаївська область – 217 випадків;
Одеська область – 1 191 випадок;
Полтавська область – 739 випадків;
Рівненська область – 662 випадки;
Сумська область – 1 003 випадки;
Тернопільська область – 768 випадків;
Харківська область – 1 665 випадків;
Херсонська область – 851 випадок;
Хмельницька область – 786 випадків;
Черкаська область – 497 випадків;
Чернівецька область – 584 випадки;
Чернігівська область – 718 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я рекомендувало Міністерству освіти й науки звернутися до обласних та Київської міської держадміністрацій з пропозицією щодо перенесення початку осінніх канікул у закладах освіти з 25 жовтня на 18 жовтня 2021 року.