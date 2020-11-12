Про це повідомляє Детектор медіа.

Ткаченко, коментуючи ініціативу Уряду в Facebook, зазначив, що запуск каналу Euronews – “важливий крок в інформаційній політиці, а також – популяризації України у світі”.

Очевидно, в Україні з’явиться новий інформаційний мовник, фінансування якого, можливо, буде державним. Однак бренд Euronews вже з’являвся в українському медіапросторі у 2011-2012 роках, але його дебют не був надто успішним. Після цього суспільний мовник (раніше НТКУ) заборгував європейській компанії 360 млн грн. Борг виплачували 10 років.

Власники Euronews

Euronews – це європейська новинна мережа зі штаб-квартирою в Ліоні (Франція). Її засновниками стали кілька європейських суспільних мовників.

У 2015 році контрольний пакет акцій 53% належав компанії єгипетського телекомунікаційного магната Нагіба Савіріса Media Globe Networks.

У 2017 році американська компанія NBC Universal News Group купила 25% акцій, а частки власників-суспільних мовників істотно зменшились. Однак через три роки компанія втратила інтерес до телеканалу і продала свої акції власникам контрольного пакету. Так, 88% акцій належать компанії Media Globe Networks, а ще 12% розділили між собою члени Європейської мовної спілки.

Іншими словами, Euronews контролює приватний власник.

Українська НТКУ у 2010 році придбала 1% акцій Euronews.

У 2018 році Euronews вирішила продавати франшизу на створення локальних версій каналу. За цей час було продано три франшизи на державне та приватне замовлення в Центральній та Східній Європі. Першим за цією схемою був запуск каналу Euronews Albania у 2019 році.

У вересні 2020 року запустили канал Euronews Georgia. Його запуском займалася приватна компанія Silknet. Цей канал не фінансується державою.

До кінця цього року планують запустити канал Euronews Serbia. Його запуском займається компанія Telekom Serbia, 58% акцій якої володіє держава.

У середньому для функціонування каналу потрібно 80-90 співробітників.

Euronews Ukraine

Очевидно, українські урядовці вирішили діяти за прикладом Грузії, Сербії та Албанії. Конкретики з приводу майбутнього запуску мовника поки немає. У Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що “проєкт знаходиться на етапі обговорення”.

Проте джерела видання повідомили, що планується запуск супутникового каналу зі штатом у 80 осіб. Фінансування здійснюватиметься державою.

Частка акцій Euronews НСТУ

Голова правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія розповів, що НСТУ володіє часткою акцій компанії Euronews. У 2010 році був придбаний 1% акцій, але ця частка зменшилася після купівлі частини акції європейських суспільних мовників компанією CBS. Нині Україна володіє 0,016% акцій.

За цей час НСТУ отримувала в символічний дохід на рівні 2-3 тисяч євро, але ця сума не мала суттєвого значення, адже компанія виплачувала Euronews 5,5 мільйонів євро на рік через заборгованість.

Оскільки акціонером НСТУ є Кабмін, то акції Euronews належать йому. Поки пропозицій щодо цих акцій не надходило.

Конкуренція та гроші на запуск

В Україні функціонує понад 15 інформаційних мовників. Фактично всі вони є збитковими, окрім Прямого, “112 Україна”, ZIK та NewsOne. Тому медіаексперти вважають недоцільним запуск ще одного інформаційного мовника.

“Зараз вкладати гроші в розвиток каналу, контрольним пакетом якого володіє єгипетський магнат, із назвою “Euronews в Україні”, як на мене, — це не найкраще рішення. Взагалі, навіщо вкладати бюджетні гроші в інформаційний канал, коли в країні вже є 12 інформаційних каналів? На яку частку ринку можна розраховувати? Заради яких цілей це робиться?”, – сказав генеральний директор медіахолдингу “Люкс” Роман Андрейко.

За його прогнозами, запуск Euronews Ukraine оцінять у декілька десятків мільйонів доларів. Андрейко зазначив, що він запустив би канал за 1,5-2 млн доларів, але запуск каналу на державне замовлення завжди оцінюють у 10-20 млн доларів. Держава зазнає втрат.

За даними видання, щороку інформаційний канал отримує 80-100 млн грн фінансування, а вартість поширення супутникового сигналу становить від 126 тис. грн до 336 тис. грн на місяць.

Альтернативний канал

Українські медіаексперти не розуміють, з якою метою держава планує запустити цей канал. На думку виконавчої директорки Національної асоціації мовників Катерини М’ясникової, Euronews Ukraine буде спрямований на європейських партнерів країни.

“Припустимо, що є мета підтримати українські товари в Єврозоні або зробити Україну туристично більш привабливою (хоча зараз це радше мрія). То для цього доцільніше використовувати наявні канали замість того, щоби створювати нові. Наприклад, Туреччина через такі канали як Travel чи Finе living популяризувала можливість відпочинку у країні. Поки такі дії не будуть частиною національної стратегії, давати їм оцінку досить складно”, – розповіла М’ясникова.

Вона впевнена, що такий телеканал може фінансуватися державою, якщо він транслюватиметься поза її межами. Інакше медіа, яке фінансується і є підконтрольним владі, створює конкуренцію й суспільному мовнику, і приватним каналам.