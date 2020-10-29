Колишні співробітники бренду JARDIN_EXOTIQUE, засновником якого є Ліда Арфуш, дружина голови телеканалу Euronews в СНД Валіда Арфуша, звинувачують роботодавця в невиплаті зарплат і погрозах.

Про це повідомляють #Букви.

Днями у соцмережах розгорівся скандал навколо українського бренду JARDIN_EXOTIQUE.

Одна з колишніх співробітниць бренду, Жанна Васильєва, розповіла, що працювала на бренд Ліди Арфуш до вересня поточного року, проте зараз кінець жовтня і вона так і не отримала оплату за свою роботу в серпні.

28 жовтня дівчина опублікувала в Instagram такий допис:

Також Васильєва показала скріншоти листувань з Арфуш, в яких вона нагадує про невиплачену зарплату, але у відповідь отримує лише мати і загрози.

Арфуш звинувачує дівчину в тому, що та нібито видалила інформацію з робочих комп’ютерів і звертається з невідповідним тоном, а тому — зарплати не буде.

Васильєва розповіла, що довгий час не наважувалася надавати цю історію розголосу.

“Мої сторіз спочатку були створені для того, щоб висвітлити малу частину елітного світу. І багато хто з вас мене підтримали, хоч я до останнього боялася надавати цій історії публічному розголосу. Також знайшлися і ті, хто написав мені мислити масштабніше і створити цей пост”, — розповіла вона.

Однак після публікації інформації про те, що відбувається, дівчина отримала повідомлення від інших колишніх співробітниць бренду, які також не отримали зарплату за виконану роботу і не наважувалися говорити про це публічно. Вони також стикалися зі звинуваченнями і погрозами на свою адресу.

Коли історія набула розголосу, Валід і Ліда Арфуш заблокували Васильєву в соціальних мережах.

Одночасно зі сторінки бренду Ліда Арфуш прокоментувала ситуацію. Вона звинуватила колишню співробітницю тепер не тільки у видаленні даних, але і в привласненні грошей і шантажі.

Ліда Арфуш, засновниця бренду, знаходиться у відносинах з Валідом Арфушем вже близько 20 років. У 2001 вступив пара вступила в цивільний шлюб, а в 2015 — одружилася офіційно. Арфуші виховують трьох дітей (Емілі, 16 років, Адам, 8 років, Адель-Хлоя, 4 роки).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Люблю ♥️ Публикация от Арфуш Валид Harfouch (@arfush_walid) 6 Июл 2020 в 12:57 PDT

У січні 2019 року Арфуш оголосила про розлучення, але вже незабаром почала постити нові спільні фото. Напередодні пара святкувала 5 років з дня весілля:

Валід Арфуш — глава інформаційного телеканалу Euronews. У 2005 році у власному журналі “Папараzzи” про життя зірок шоу-бізнесу і можновладців, опублікували статтю, присвячену синові третього Президента України Віктора Ющенка Андрію Ющенку. У матеріалі були фото сина президента з відпочинку в Туреччині, де він був зі своєю дівчиною. Останній, нібито в помсту за статтю, організував підпал автомобіля Bentley, що належав Арфушу.

У відповідь Арфуш вимагав, щоб у відношенні не тільки Андрія Ющенка, а й його батька, відкрили кримінальні провадження на території України і Франції.

Також варто зазначити, що з серпня 2007 по лютий 2010 Арфуш був головою міжнародного відділу пресслужби кандидата в президенти, а пізніше президента України Віктора Януковича.

Телеканал Euronews фінансується коштом європейських урядів і різних країн.

У березні 2015 року говорили про те, що спонсором української служби Euronews був олігарх Дмитро Фірташ, проти чого виступили в Європарламенті.

Україномовна філія телеканалу була закрита в 2017 році, після чого неодноразово звучали заяви про те, що він канал став “рупором Кремля” в Україні.

Один з інвесторів телеканалу — Москва в особі ВГТРК. Фінансувати Euronews Росія почала в 2004 році, придбавши 17% акцій телеканалу. Разом з France Televisions, італійською RAI і турецькою TRT Росія входить в четвірку найбільших акціонерів телеканалів.

У серпні поточного року Валід Арфуш взяв масштабне інтерв’ю у президента Володимира Зеленського.