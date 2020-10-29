Про це повідомляють #Букви.
Днями у соцмережах розгорівся скандал навколо українського бренду JARDIN_EXOTIQUE.
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Одна з колишніх співробітниць бренду, Жанна Васильєва, розповіла, що працювала на бренд Ліди Арфуш до вересня поточного року, проте зараз кінець жовтня і вона так і не отримала оплату за свою роботу в серпні.
28 жовтня дівчина опублікувала в Instagram такий допис:
Також Васильєва показала скріншоти листувань з Арфуш, в яких вона нагадує про невиплачену зарплату, але у відповідь отримує лише мати і загрози.
Арфуш звинувачує дівчину в тому, що та нібито видалила інформацію з робочих комп’ютерів і звертається з невідповідним тоном, а тому — зарплати не буде.
Васильєва розповіла, що довгий час не наважувалася надавати цю історію розголосу.
“Мої сторіз спочатку були створені для того, щоб висвітлити малу частину елітного світу. І багато хто з вас мене підтримали, хоч я до останнього боялася надавати цій історії публічному розголосу. Також знайшлися і ті, хто написав мені мислити масштабніше і створити цей пост”, — розповіла вона.
Однак після публікації інформації про те, що відбувається, дівчина отримала повідомлення від інших колишніх співробітниць бренду, які також не отримали зарплату за виконану роботу і не наважувалися говорити про це публічно. Вони також стикалися зі звинуваченнями і погрозами на свою адресу.
Коли історія набула розголосу, Валід і Ліда Арфуш заблокували Васильєву в соціальних мережах.
Одночасно зі сторінки бренду Ліда Арфуш прокоментувала ситуацію. Вона звинуватила колишню співробітницю тепер не тільки у видаленні даних, але і в привласненні грошей і шантажі.
Ліда Арфуш, засновниця бренду, знаходиться у відносинах з Валідом Арфушем вже близько 20 років. У 2001 вступив пара вступила в цивільний шлюб, а в 2015 — одружилася офіційно. Арфуші виховують трьох дітей (Емілі, 16 років, Адам, 8 років, Адель-Хлоя, 4 роки).
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За два дня до смерти Федерико Феллини сказал: «Как хочется влюбиться еще раз!» Я был потрясен! На самом краю человек хотел еще раз пережить любовь, парить над землей, подчиняться тому, кому хочется подчиняться, слышать музыку оркестра в душе… Он говорил не о женщине, он хотел сказать, что любовь — это один из волшебных моментов в жизни. Когда ты любишь, ты перестаешь быть просто человеком, а становишься ароматом. Ты не ходишь по земле, а паришь над ней. Вот это состояние влюбленности и есть главное в жизни. И неважно, во что ты влюблен — в женщину, в работу, в мир или в жизнь… Любовь — это не радость и не печаль, не награда и не испытание, а все вместе это путешествие в сказочную и волшебную страну, тропинка к тайне, которую предстоит открыть. Любовь всегда уходит, все имеет свой конец. Но одно состояние всегда переливается в другое, и это другое может быть более сильным чувством, чем влюбленность. Сегодня браки недолговечны, и бывшие влюбленные лишаются великого открытия — как это прекрасно идти вместе, держась за руки, к смерти. Многим кажется, что новые отношения принесут более сильные ощущения. Это не так. В итальянском языке есть такое слово, которое невозможно перевести на русский — «волье бене». Дословно это означает — хотеть хорошо. Есть «амаре» — любовь, А есть «волье бене» — это когда к человеку относишься так, что нет никого ближе его. «Амаре» держится на физическом наслаждении. Самое сильное чувство на земле — это когда «амаре» перерастает в «волье бене». Нет ничего более важного на земле, чем чувство «волье бене». Оно приходит только через годы, прожитые вместе, и эти годы не должны унести доверия. Потеря такой долгой связи более трагична, чем потеря любви и уж тем более физического наслаждения. Потеря «волье бене» — это и есть настоящее, глубокое одиночество, абсолютная пустота. Мне посчастливилось пережить «волье бене». Мне будет девяносто, а рядом со мной Лора — моя жена, которую я нашел в России более тридцати лет назад. Огромное «волье бене» было между моим величайшим другом Федерико Феллини и Джульеттой Мазиной. За Феллини ухаживали все женщины мира, но его последний жест был подлинным гимном любви к Джульетте — практически парал
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У січні 2019 року Арфуш оголосила про розлучення, але вже незабаром почала постити нові спільні фото. Напередодні пара святкувала 5 років з дня весілля:
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У нас сегодня юбилей! 5 лет свадьбы👰🏻🤵🏻♥️! Самые прекрасные воспоминания с этого дня!! Было весело 🥂
Валід Арфуш — глава інформаційного телеканалу Euronews. У 2005 році у власному журналі “Папараzzи” про життя зірок шоу-бізнесу і можновладців, опублікували статтю, присвячену синові третього Президента України Віктора Ющенка Андрію Ющенку. У матеріалі були фото сина президента з відпочинку в Туреччині, де він був зі своєю дівчиною. Останній, нібито в помсту за статтю, організував підпал автомобіля Bentley, що належав Арфушу.
У відповідь Арфуш вимагав, щоб у відношенні не тільки Андрія Ющенка, а й його батька, відкрили кримінальні провадження на території України і Франції.
Також варто зазначити, що з серпня 2007 по лютий 2010 Арфуш був головою міжнародного відділу пресслужби кандидата в президенти, а пізніше президента України Віктора Януковича.
Телеканал Euronews фінансується коштом європейських урядів і різних країн.
У березні 2015 року говорили про те, що спонсором української служби Euronews був олігарх Дмитро Фірташ, проти чого виступили в Європарламенті.
Україномовна філія телеканалу була закрита в 2017 році, після чого неодноразово звучали заяви про те, що він канал став “рупором Кремля” в Україні.
Один з інвесторів телеканалу — Москва в особі ВГТРК. Фінансувати Euronews Росія почала в 2004 році, придбавши 17% акцій телеканалу. Разом з France Televisions, італійською RAI і турецькою TRT Росія входить в четвірку найбільших акціонерів телеканалів.
У серпні поточного року Валід Арфуш взяв масштабне інтерв’ю у президента Володимира Зеленського.
- Під час інтерв’ю Зеленський заявив, що у нього є прямий діалог з Путіним, що ніхто не закінчить війну на Донбасі швидше, ніж він.