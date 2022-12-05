Про це повідомило “Укренерго”.
Енергетики заявили, що на вихідних вделося застосовувати мінімальний обсяг таких відключень. Це сталося завдяки збільшенню потужності АЕС та зниженню споживання світла.
Станом на сьогоднішній ранок “Укренерго” зафіксувало зростання обсягів споживання. Збільшення пов’язано з початком робочого тижня і похолоданням.
“Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення. Графіки планових відключень складає, застосовує і публікує обленерго”, — йдеться у повідомленні.
Енергетики додали, що цей опалювальний сезон буде важким через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
- Компанія з Німеччини Siemens запропонувала уряду України розмістити три плавучі електростанції. Фірма звернулася до влади, аби поставити їх в акваторіях Одеси, Миколаєва та Ізмаїла.