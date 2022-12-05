Сьогодні в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії. Громадян попередили про аварійні відключення світла.

Про це повідомило “Укренерго”.

Енергетики заявили, що на вихідних вделося застосовувати мінімальний обсяг таких відключень. Це сталося завдяки збільшенню потужності АЕС та зниженню споживання світла.

Станом на сьогоднішній ранок “Укренерго” зафіксувало зростання обсягів споживання. Збільшення пов’язано з початком робочого тижня і похолоданням.