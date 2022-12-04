Компанія з Німеччини Siemens запропонувала уряду України розмістити три плавучі електростанції. Фірма звернулася до влади, аби поставити їх в акваторіях Одеси, Миколаєва та Ізмаїла.

Про це повідомило Forbes.

Компанія пропонує надати електростанції потужністю 150-300 МВт. Судна використовують для виробництва електроенергії скраплений природний газ, мазут або біодизель. Вони з’єднуються з наземною мережею за допомогою кабелів.

Підняти вище річкою Дніпро судна не зможуть. Для цього заважають російські військові та мости.

Видання додало, що в “Укренерго” заявили, що не ведуть перемовин стосовно плавучих електростанцій. Також у Міністерстві енергетики відмовилися від коментарів на цю тему. Один чиновник анонімно сказав, що поки це “вилами по воді”. Він додав, що пропозиція більше схожа на просування комерційних інтересів.

Нині приватні споживачі в Україні платять за електроенергію 1,44-1,68 грн за кВт-год. В Одеській області вартість для промисловості становить до 10 грн за кВт-год.

Раніше з аналогічною пропозицією виступала турецька компанія Karpowership. Ціна у перерахунку на гривні становить 7,64 – 9,55 грн за кВт-год.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що нині Українське узбережжя заміноване, а в морі – Чорноморський флот РФ. Це суттєво ускладнює реалізацію ідеї. Крім того, для подібних електростанцій Україна не має необхідної інфраструктури.