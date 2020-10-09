У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким передбачається закріплення на території нашої країни єдиного київського часу і відмова від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Ініціатором проєкту закону № 4201 є перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

“Сьогодні зареєстрував законопроєкт “Про обчислення часу в Україні”, яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників”, – написав Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

За словами народного обранця, вчені довели негативний вплив щорічного переходу на літній час і повернення на поясний на здоров’я людей. Внаслідок сезонного переведення годинників погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.

Стефанчук додав, що ухвалення цього закону забезпечуватиме стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення.

Більше того, заступник голови Парламенту зазначив, що законопроєкт “спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації”.

“Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора… Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій”, – переконаний Стефанчук.

Також він додав, що 84% європейців проголосували за скасування переходу на зимовий час. Це рішення підтримано Європейським парламентом.