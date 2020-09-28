Кабінет міністрів України визначив нову процедуру перетину кордону для іноземців, які їдуть в Україну під час пандемії COVID -19.

Про це йдеться у проектах рішення, пише “Європейська правда”.

Повідомляється, що Кабінет міністрів готується прийняти зміни до постанови № 641, яке вводило заборону на в’їзд іноземців, крім категорій-винятків.

Тепер в’їзд буде дозволений при наявності страхового поліса, що покриває випадки, пов’язані з COVID -19.

В пункт 10 “Ha території України на період дії карантину забороняється” доданий новий підпункт: “4) перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства”.

Так, в’їзд забороняється “без наявності поліса (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією – партнером на території України (асистанс) і покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні”.

Винятки є тільки для “іноземців, осіб без громадянства, які постіно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил”.

Така ж вимога поширюється і на перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі і виїзду з них іноземцями та особами без громадянства.

Відзначається, що самоізоляція і вихід з неї у разі отримання негативного ПЛР-тесту буде такою ж, як і для українців, які прибувають з країн із значним поширенням COVID-19. Винятки передбачені для окремих категорій іноземців (дипломати, інструктори НАТО і т.д.).