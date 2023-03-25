Вже у квітні цього року планується розпочати пілотний проєкт із розгортання системи е-документообігу у військових частинах України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, також про це йдеться на сайті Урядового порталу.

Мета проєкту – максимальна діджиталізація всіх процесів та створення умов, за яких всі довідки буде збирати електронна система, а військові отримають комфортний та швидкий сервіс.

Під час наради в уряді під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля учасники визначили план дій щодо реформування проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).

Експертна група також представила свої напрацювання, визначені за підсумками попередньої наради. Серед них: збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до електронної системи охорони здоров’я, заходи з безбар’єрності.

Відтак, вже у квітні пропонується розпочати пілотний проєкт із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах. Наступний етап — цифровізація медичної історії військовослужбовців.

Окремо учасники наради розглянули питання скорочення термінів розслідування для отримання довідки з військової частини про обставини поранення. Прем’єр-міністр дав завдання розробити необхідні постанови та зміни до законів.