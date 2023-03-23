У Биківнянському лісі вже цього року планують створити Національне військове меморіальне кладовище для вшанування загиблих захисників та захисниць України.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У столиці України облаштують Національне військове меморіальне кладовище для вшанування загиблих захисників та захисниць України, які відстоювали єдність та незалежність нашої держави. Про це розповіли під час спільної пресконференції представники родин загиблих, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства у справах ветеранів, Українського інституту національної пам’яті та КМДА.

Місцем для створення меморіального кладовища обрали Биківнянський ліс. Для цього Мінветеранів, МКІП, УІНП, КМДА разом з родинами загиблих оглянули й проаналізувати відповідні ділянки під будівництво.

Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд та площ. Це, зокрема, саме військове кладовище, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань, а також музейний комплекс.

Питання поховання загиблих героїв стоїть дуже гостро. Про це зазначають родичі загиблих бійців. Наразі важливо обрати місце для створення Національного військового меморіального кладовища.

“У нас є Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські могили”. Він знаходиться на виїзді з Києва, на Броварському шосе. Це місце пам’яті й поховання жертв сталінських репресій. Ми думаємо, що доречно поруч облаштувати кладовище. Підкреслюю, не у самому заповіднику, а поруч. Там є дві ділянки в лісі, де можна створити місце вшанування наших загиблих військових. Це найшвидший шлях, щоб там вже можна було починати облаштовувати кладовище”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За даними Мінкульту, зараз вже є спільне бачення відомств про вилучення частини земельних ділянок із постійного користування Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили” й КП “Дарницьке лісопаркове господарство” та проведення передачі цих новосформованих земельних ділянок у постійне користування державній установі “Національне військове меморіальне кладовище”. Така установа була спеціально створена у сфері управління Мінветеранів для будівництва та експлуатації меморіального кладовища.

Для затвердження концепції та архітектурного рішення НВМК проведуть архітектурний конкурс. У майбутньому це має стати місцем почесних поховань на державному рівні загиблих захисників та захисниць, місцем офіційних заходів протокольного і церемоніального характеру; місцем збереження й висвітлення наукової інформації про російсько-українську війну та інші події боротьби за незалежність України.

“Російська Федерація є продовжувачем репресійно-імперських традицій радянської влади, тому створення в межах Биківнянського лісу та ділянки КП “Дарницьке лісопаркове господарство” меморіалу загиблим від агресії не суперечить історії цієї місцевості. Адже Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські могили” є найбільшим в Україні місцем поховання жертв сталінських репресій та символом колективної пам’яті українського народу”, – підкреслили у Мінкульті.