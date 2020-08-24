В Україні почало діяти нове карантинне зонування: які міста потрапили в «червону» зону

Про це повідомив міністра КМУ Олег Немчінов на своїй сторінці в Facebook.

До червоної зони віднесено:

місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

До помаранчевої зони:

місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;

міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;

Києво-Святошинський район Київської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський

та Саратський райони Одеської області;

та Саратський райони Одеської області; місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

До жовтої зони:

місто Київ;

міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський та Старовижівський райони Волинської області;

міста Житомир, Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп’янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Білогірський, Волочиський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський та Старосинявський райони Хмельницької області;

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Зони й заборони

Залежно від того, до якої зони віднесуть той чи інший регіон, будуть діяти певні обмеження.

Вимоги для регіонів “зеленої” зони: масковий режим у громадських будівлях та транспорті; перевезення пасажирів лише в межах сидячих місць; проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.

Вимоги для регіонів “жовтої” зони: зберігаються вимоги зеленої зони; забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

На території регіону з “зеленої” і “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.

Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони: зберігаються вимоги жовтої зони; забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів; забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресним доставлянням замовлень і замовлень на винос; забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків); забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів; забороняється приймати нові зміни в дитячі табори; обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

Вимоги для регіонів “червоної” зони: зберігаються вимоги помаранчевої зони; забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто); забороняється відвідування закладів освіти; забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.