За минулу добу, 3 грудня, в Україні зафіксували 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 776 осіб;

летальних випадків – 235;

одужало – 13 383 особи;

здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 787 891 особа;

одужало – 397 809 осіб;

летальних випадків – 13 195;

проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 76 750 випадків;

Вінницька область – 18 271 випадок;

Волинська область – 25 465 випадків;

Дніпропетровська область – 42 224 випадки;

Донецька область – 24 595 випадків;

Житомирська область – 31 183 випадки;

Закарпатська область – 24 067 випадків;

Запорізька область – 34 721 випадок;

Івано-Франківська область – 38 588 випадків;

Київська область – 41 415 випадків;

Кіровоградська область – 5 888 випадків;

Луганська область – 6 726 випадків;

Львівська область – 48 819 випадків;

Миколаївська область – 20 358 випадків;

Одеська область – 49 131 випадок;

Полтавська область – 24 532 випадки;

Рівненська область – 32 702 випадки;

Сумська область – 32 080 випадків;

Тернопільська область – 29 007 випадків;

Харківська область – 58 030 випадків;

Херсонська область – 11 398 випадків;

Хмельницька область – 31 412 випадків;

Черкаська область – 25 492 випадки;

Чернівецька область – 34 710 випадків;

Чернігівська область – 20 327 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.