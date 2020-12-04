Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 776 осіб;
- летальних випадків – 235;
- одужало – 13 383 особи;
- здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 787 891 особа;
- одужало – 397 809 осіб;
- летальних випадків – 13 195;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 76 750 випадків;
- Вінницька область – 18 271 випадок;
- Волинська область – 25 465 випадків;
- Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
- Донецька область – 24 595 випадків;
- Житомирська область – 31 183 випадки;
- Закарпатська область – 24 067 випадків;
- Запорізька область – 34 721 випадок;
- Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
- Київська область – 41 415 випадків;
- Кіровоградська область – 5 888 випадків;
- Луганська область – 6 726 випадків;
- Львівська область – 48 819 випадків;
- Миколаївська область – 20 358 випадків;
- Одеська область – 49 131 випадок;
- Полтавська область – 24 532 випадки;
- Рівненська область – 32 702 випадки;
- Сумська область – 32 080 випадків;
- Тернопільська область – 29 007 випадків;
- Харківська область – 58 030 випадків;
- Херсонська область – 11 398 випадків;
- Хмельницька область – 31 412 випадків;
- Черкаська область – 25 492 випадки;
- Чернівецька область – 34 710 випадків;
- Чернігівська область – 20 327 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Кабінет Міністрів України вирішив не продовжувати карантин вихідного дня. По всій країні будуть діяти обмеження помаранчевої зони.