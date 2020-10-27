Про це повідомили в МОЗ.

Загалом 27 жовтня в країні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали.

За минулу добу зафіксовано 6 677 нових випадків зараження. За добу одужали 2 799 пацієнтів.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 9 506 випадків;
  • Волинська область — 12 635 випадків;
  • Дніпропетровська область — 13 418 випадків;
  • Донецька область — 8 819 випадків;
  • Житомирська область — 12 878 випадків;
  • Закарпатська область — 13 345 випадків;
  • Запорізька область — 8 463 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 915 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 157 випадків;
  • м. Київ — 34 887 випадків;
  • Київська область — 15 156 випадків;
  • Львівська область — 28 086 випадків;
  • Луганська область — 3 321 випадок;
  • Миколаївська область — 7 194 випадки;
  • Одеська область — 22 640 випадків;
  • Полтавська область — 8 350 випадків;
  • Рівненська область — 18 003 випадки;
  • Сумська область — 10 810 випадків;
  • Тернопільська область — 19 522 випадки;
  • Харківська область — 33 806 випадків;
  • Херсонська область — 3 344 випадки;
  • Хмельницька область — 13 845 випадків;
  • Чернівецька область — 20 117 випадків;
  • Черкаська область — 8 301 випадок;
  • Чернігівська область — 8 083 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До слова, за добу до Центру надійшло 7 226 повідомлень про підозру на коронавірус.