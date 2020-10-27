Станом на 9:00 27 жовтня в Україні зафіксовано 6 677 нових випадків COVID-19.

Про це повідомили в МОЗ.

Загалом 27 жовтня в країні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали.

За минулу добу зафіксовано 6 677 нових випадків зараження. За добу одужали 2 799 пацієнтів.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 9 506 випадків;

Волинська область — 12 635 випадків;

Дніпропетровська область — 13 418 випадків;

Донецька область — 8 819 випадків;

Житомирська область — 12 878 випадків;

Закарпатська область — 13 345 випадків;

Запорізька область — 8 463 випадки;

Івано-Франківська область — 18 915 випадків;

Кіровоградська область — 2 157 випадків;

м. Київ — 34 887 випадків;

Київська область — 15 156 випадків;

Львівська область — 28 086 випадків;

Луганська область — 3 321 випадок;

Миколаївська область — 7 194 випадки;

Одеська область — 22 640 випадків;

Полтавська область — 8 350 випадків;

Рівненська область — 18 003 випадки;

Сумська область — 10 810 випадків;

Тернопільська область — 19 522 випадки;

Харківська область — 33 806 випадків;

Херсонська область — 3 344 випадки;

Хмельницька область — 13 845 випадків;

Чернівецька область — 20 117 випадків;

Черкаська область — 8 301 випадок;

Чернігівська область — 8 083 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До слова, за добу до Центру надійшло 7 226 повідомлень про підозру на коронавірус.