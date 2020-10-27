Про це повідомили в МОЗ.
Загалом 27 жовтня в країні 355 601 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Із них 6 590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали.
За минулу добу зафіксовано 6 677 нових випадків зараження. За добу одужали 2 799 пацієнтів.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 9 506 випадків;
- Волинська область — 12 635 випадків;
- Дніпропетровська область — 13 418 випадків;
- Донецька область — 8 819 випадків;
- Житомирська область — 12 878 випадків;
- Закарпатська область — 13 345 випадків;
- Запорізька область — 8 463 випадки;
- Івано-Франківська область — 18 915 випадків;
- Кіровоградська область — 2 157 випадків;
- м. Київ — 34 887 випадків;
- Київська область — 15 156 випадків;
- Львівська область — 28 086 випадків;
- Луганська область — 3 321 випадок;
- Миколаївська область — 7 194 випадки;
- Одеська область — 22 640 випадків;
- Полтавська область — 8 350 випадків;
- Рівненська область — 18 003 випадки;
- Сумська область — 10 810 випадків;
- Тернопільська область — 19 522 випадки;
- Харківська область — 33 806 випадків;
- Херсонська область — 3 344 випадки;
- Хмельницька область — 13 845 випадків;
- Чернівецька область — 20 117 випадків;
- Черкаська область — 8 301 випадок;
- Чернігівська область — 8 083 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
До слова, за добу до Центру надійшло 7 226 повідомлень про підозру на коронавірус.
- В Україні станом на 26 жовтня зафіксовано 348 924 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 6 464 летальних, 142 537 пацієнтів одужали.