Протягом останнього півріччя в Україні продовжують падати обсяги промислового виробництва. Аналогічне падіння спостерігалося в 2015 році.

Про це повідомив в фейсбук керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

“Промисловість в Україні продовжує стрімкий обвал, в листопаді обвалилася на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, аналогічне падіння відбувалось лише в 2015 році. За жовтень-листопад промисловість вже обвалилася вже на 6,24% порівняно з минулим роком. … Зниження промисловості відбувається вже шостий місяць поспіль. За період січень-листопад 2019 вже відбувається зниження індексу промисловості на 1,2% до відповідного періоду минулого року”, — зазначив Компанієць.

Згідно зі статистичними даними, які наводить Компанієць, найбільші темпи падіння промисловості з січня по листопад поточного року спостерігалися в Хмельницькій (-15,0%), Закарпатській (-12,9%), Чернігівській (-11,1%), а також Житомирської й Волинській (-7,6% і -5,2% відповідно) областях.

При цьому в деяких регіонах рівень промисловості зріс. Так у Вінницькій області приріст склав 15,9%, в Одеській — 6,8%, Рівненській — 6,0%, Кіровоградській — 4,7%, а Херсонській — 3,6%.