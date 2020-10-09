Таку пропозицію озвучив очільник медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу “Право на владу”.
Він пояснив, що ввести локдаун не вийде, оскільки економіка країни не витримає ще однієї зупинки. Але існує альтернатива – карантин вихідного дня.
“Жорсткий карантин ми не можемо ввести сьогодні. Ми це розуміємо. Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Це коли сім’я у вихідний день залишається у себе вдома. Нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти до Харкова. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка”, – пояснив Радуцький.
Він звернув увагу на те, що 641-шу постанову Кабміну (про адаптивний карантин) потрібно міняти, тому ВООЗ змінила критерії введення карантину і зонування. Разом з президентом планується обговорити питання про перехід на сучасне карантинне зонування.
“Про це буде нарада в суботу у президента, міняти цю постанову, переходити на сучасне карантинне зонування. Друге, моя пропозиція і його підтримує РНБО, сподіваюся, що підтримає президент, це те, що зробив університет Шевченка. Він відправив вчитися на дистанційку”, – зазначив Радуцький.
Поки що “карантин вихідного дня” – ініціатива Радуцького. Він сподівається, що це підтримають РНБО і президент.
- Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавирусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.