В Україні можуть ввести карантин вихідного дня, а також відправити на дистанційне навчання учнів шкіл та студентів вищих навчальних закладів.

Таку пропозицію озвучив очільник медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Він пояснив, що ввести локдаун не вийде, оскільки економіка країни не витримає ще однієї зупинки. Але існує альтернатива – карантин вихідного дня.

“Жорсткий карантин ми не можемо ввести сьогодні. Ми це розуміємо. Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Це коли сім’я у вихідний день залишається у себе вдома. Нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти до Харкова. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка”, – пояснив Радуцький.

Він звернув увагу на те, що 641-шу постанову Кабміну (про адаптивний карантин) потрібно міняти, тому ВООЗ змінила критерії введення карантину і зонування. Разом з президентом планується обговорити питання про перехід на сучасне карантинне зонування.

“Про це буде нарада в суботу у президента, міняти цю постанову, переходити на сучасне карантинне зонування. Друге, моя пропозиція і його підтримує РНБО, сподіваюся, що підтримає президент, це те, що зробив університет Шевченка. Він відправив вчитися на дистанційку”, – зазначив Радуцький.

Поки що “карантин вихідного дня” – ініціатива Радуцького. Він сподівається, що це підтримають РНБО і президент.