За перші два тижні навчання кількість хворих на COVID-19 серед вчителів та учнів різко збільшилася.

Про це повідомила заступник міністра освіти України Любомира Мандзій.

Вона пише, що вже захворіло близько 130 педагогів і 168 учнів, на самоізоляції перебувають понад 5,5 тисяч вчителів і 115 класів.

“З кожним днем” червоних “зон стає все більше, а це значить, що зростає кількість шкіл, які переходять на використання дистанційних технологій в освітньому процесі. Такий перехід – це вимушений крок, який дозволяє зберегти здоров’я і життя наших дітей і вчителів. Ми не запроваджуємо обов’язкове дистанційне навчання, це тимчасові заходи “, – написала вона.

Мандзій підкреслила, що ситуація залишається складною для всіх і попросила педагогів, батьків та учнів робити все, що в силах кожного.