З 2024 року українські школи можуть перевести на 12-річну систему освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в етері телемарафону “Єдині новини”.

Згідно із законом України, профільна трирічна середня освіта повинна розпочатися з першого вересня 2027 року. Проте, як пояснив Вітренко, зараз проводиться низка досліджень, щоб прийняти виважене рішення щодо року запровадження 12-річної освіти.

“Ми спілкуємося з експертним середовищем, науковцями, батьками, дітьми для того, щоб правильно оцінити, чи потрібно переводити школи на 12-річну систему освіти вже з наступного року”, – прокоментував він.

За словами Вітренка, 12-річна система навчання в школах – це євроінтеграційний крок, оскільки в переважній більшості європейських країн запроваджена саме така освіта. До того ж, після цього рішення українські випускники шкіл будуть “повністю визнаватись в європейських країнах”.

Також Вітренко підкреслив, що було проаналізовано 38 країн Європи. Там були не тільки країни Європейського Союзу, а й інші європейські країни. Відтак, серед 38 країн: 19 мають 12-річну систему навчання та 17 – 13-річну. Крім того, є навіть країни з 14-річною та 15-річною повною загальною середньою освітою.

Заступник міністра освіти та науки наголосив, що 11-річна система навчання лишилася тільки в Росії та Білорусі.