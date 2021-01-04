З 1 січня 2021 року в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“З 1 січня в Україні працює Єдина державна інформаційна система з питань трансплантації органів та тканин. Це був такий важкий виклик в минулому році, коли нам треба було запустити її з 1 січня. Це дуже важлива система, я вже не говорю щодо захищеності цієї системи. Вона важлива з точки зору надання медичної допомоги, з точки зори надання трансплантації людям, які цього потребують”, – сказав очільник МОЗ.

Степанов наголосив, що це система, яка поєднує донора і реципієнта, і без неї розвиток трансплантації в Україні був би неможливий.

Він також додав, що цього року в Україні вперше планується здійснити трансплантацію легень.

Крім того, в планах зробити трансплантацію рук і ніг, що є особливо важливим для українських військовослужбовців, які втратили кінцівки в зв’язку з російською агресією на Сході країни.