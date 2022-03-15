Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач повідомив, що в Україні мобілізували майже всіх резервістів зі списку першої черги, тому розпочалась мобілізація резервістів наступних категорій.

Про це Роман Горбач повідомив під час брифінгу.

Як зазначив Горбач, в Україні вже мобілізували майже 100% резервістів першої черги, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

За його словами, мобілізованих відправили до їхніх бойових військових частин, де вони виконують завдання з оборони.

“Тому зараз ми почали мобілізацію військовозобов’язаних з наступних категорій”, – розповів Горбач.

Йдеться про громадян, які раніше проходили військову службу і мають досвід на певних посадах. Їх також можуть зразу відправити до бойових військових частин.

Тих військовозобов’язаних, які не мають досвіду, після мобілізації відправляють до навчальних центрів ЗСУ, а лиш після цього до бойових військових частин.

“Мобілізація відбувається згідно із наміченим планом. Все поки що відбувається сплановано. Можливе його коригування відповідно до обстановки, що склалася”, — додав він.

Також Роман Горбач повідомив, що на сьогодні не мобілізували жодну жінку, яка не дала на це особистої згоди. Проте, додав він, в окремих випадках можуть розпочати мобілізацію жінок за дефіцитними спеціальностями, такими як медичні, зв’язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо.