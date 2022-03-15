Про це Роман Горбач повідомив під час брифінгу.
Як зазначив Горбач, в Україні вже мобілізували майже 100% резервістів першої черги, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
За його словами, мобілізованих відправили до їхніх бойових військових частин, де вони виконують завдання з оборони.
“Тому зараз ми почали мобілізацію військовозобов’язаних з наступних категорій”, – розповів Горбач.
Йдеться про громадян, які раніше проходили військову службу і мають досвід на певних посадах. Їх також можуть зразу відправити до бойових військових частин.
Тих військовозобов’язаних, які не мають досвіду, після мобілізації відправляють до навчальних центрів ЗСУ, а лиш після цього до бойових військових частин.
“Мобілізація відбувається згідно із наміченим планом. Все поки що відбувається сплановано. Можливе його коригування відповідно до обстановки, що склалася”, — додав він.
Також Роман Горбач повідомив, що на сьогодні не мобілізували жодну жінку, яка не дала на це особистої згоди. Проте, додав він, в окремих випадках можуть розпочати мобілізацію жінок за дефіцитними спеціальностями, такими як медичні, зв’язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо.
- Нагадаємо, 25 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію на тлі вторгнення РФ. Вона триватиме протягом 90 діб.
- Раніше повідомлялось, що за Україну готові воювати в Міжнародному добровольчому легіоні вже близько 22 000 іноземців. Добровольці з 52 країн їдуть до України протистояти російській збройній агресії.