Сьогодні, 5 серпня, Суспільний мовник розпочав прийом заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення-2020.

Про це повідомила Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Прийом заявок триватиме до 25 серпня.

Зазначається, що цьогоріч діти можуть узяти участь як із власною піснею, так із кавером пісні.

Відбір представника України на Дитячий пісенний конкурс “Євробачення-2020” відбуватиметься онлайн, і всі охочі зможуть проголосувати за свого фаворита.

Як подати заявку?

На першому етапі учасники мають заповнити й подати заявку на сайті нацвідбору junior.eurovision.ua. Протягом доби відео учасника опублікують на сайті з хештегом #uajesc2020.

До 25 серпня учасники відбору зможуть збирати лайки під своїми відео з піснями.

Далі в період з 26 до 27 серпня визначать шортлист, до якого потраплять одинадцять найкращих учасників: вісім з авторською піснею, двоє — із каверами, а також учасник, відео якого набере найбільшу кількість лайків.

З 28 серпня по 4 вересня будуть оголошені імена одинадцяти учасників, підписані договори. Також буде записана пісня, яку надасть “Суспільне” для виконавців каверів, і за бажанням її зможуть записати виконавці власних пісень.

Після цього, з 5 по 7 вересня, відбуватиметься голосування, під час якого журі й користувачі соцмереж визначатимуть переможця серед одинадцятьох учасників.

Ім’я переможця національного відбору на “Дитяче Євробачення-2020” буде оголошено до 12 вересня.