Про це йдеться у доповіді комітету Ради Європи з питання запобігання катуванням.

Комітет Ради Європи з боротьби з тортурами опублікував новий звіт за підсумками свого спеціального візиту в Україну в серпні 2020 року. Мета візиту: дізнатися, як поводяться з ув’язненими в пенітенціарних установах, в тому числі і з тими, хто засуджений до довічного ув’язнення.

У звіті відзначається позитивна тенденція до скорочення числа ув’язнених. На момент візиту загальна кількість ув’язнених в Україні становило приблизно 51 000 (тобто показник укладених становив близько 143 на 100 000 жителів) в порівнянні з близько 57 000 під час періодичного відвідування ЄКПТ в 2017 році.

Проте ЄКПТ відзначив, що досить високим залишається число осіб, які містяться в СІЗО. У звіті говориться, що це вказує на ймовірне надмірне використання попереднього ув’язнення в Україні.

У серпні 2020 року делегація відвідала колонії № 25 і 100 в Харківській області, які ЄКПТ відвідав раніше, і вперше колонію № 77 в Бердянську. Делегація також відвідала слідчі ізолятори (СІЗО) Харкова та Запоріжжя та Темнівську тюремну лікарню № 100.

Комітет також висловлює серйозні побоювання з приводу практики використання окремих укладених в якості “чергових ув’язнених”. За словами офіційних осіб, за порядок і безпеку в тюрмах повинен відповідати тільки персонал виправних установ.

У Раді Європи закликають українську владу продовжувати реформи пенітенціарної системи.