Українці на тлі епідемії коронавірусу COVID-19 почали в 5-6 разів більше споживати антибіотики деяких груп.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він зазначив, що громадяни “призначають” їх собі самостійно, без консультацій із лікарями.

“У нас споживання антибіотиків зросло за деякими групами в 5-6 разів. Коли починають приймати антибіотики не за призначенням лікаря, а самостійно, без будь-яких підстав… Ми неодноразово наголошували, що це має відбуватися виключно за призначенням лікаря”, – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ нагадав, що безконтрольний прийом антибіотиків може призвести до розвитку антибіотикорезистентності (якщо їх безконтрольно приймати, то в потрібний момент вони просто не подіють).

Степанов нагадав, що в протоколі лікування коронавірусу визначені випадки, в яких ситуаціях потрібно призначати антибіотики.

Разом із тим міністр запевнив, що ситуація із забезпеченням лікарень антибіотиками контрольована.

“Я неодноразово проводив зустрічі з фармпідприємствами. У нас повністю контрольована ситуація. Наші лікарні забезпечені дво-тримісячним запасом препаратів антибактеріального спектра”, – розповів Степанов.

Крім того, міністр закликав громадян не зловживати антибіотиками і звертатися до медиків.

“Не треба їсти антибіотики… Будь ласка, слухайте своїх лікарів”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 10:40)