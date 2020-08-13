Сьогодні, 13 серпня, в Україні розпочався прийом електронних заяв на вступ до вишів на бакалавра (наскрізного магістра) після 11 класів.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 22 серпня. А для вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші, але не зробили цього у період з 1 по 12 серпня – до 16 серпня.

Як подати заяву до вишу?

Цьогоріч для подачі заяви абітурієнт має зареєструвати кабінет вступника. Для цього потрібно перейти за посиланням та вибрати один з двох варіантів:

Вступ із сертифікатом ЗНО;

Вступ із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ;

Далі слід натиснути на “Кабінет вступника”, після чого заповнити спеціальну форму та ввести туди свої особисті дані:

адресу електронної пошти (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

пароль для входу до кабінету;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги можна скористатись калькулятором середнього бала на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/).

Після реєстрації на електронну пошту абітурієнта буде надіслано лист для активації особистого кабінету. У разі успішного виконання вказаних у листі рекомендацій, абітурієнт зможе активувати свій кабінет.

Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується.

У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково встановлює її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.

Слідкувати за цьогорічними рейтингами вступники зможуть після початку подання заяв на сайтах https://vstup.edbo.gov.ua/ або https://vstup.osvita.ua/. Планується, що інформація оновлюватиметься щодоби.

Наголошується, що після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету буде вже неможливо. Тому краще пересвідчитись ще раз, що всі дані підвантажені у е-кабінет коректно. Зміна середнього бала після подання першої заяви можлива лише шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

Вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі та внесені до Реєстру осіб зі спеціальними умовами, мають переконатися, що під час подання заяв у них зазначена відповідна категорія пільги і що вона підтверджена закладом після подання заяви.

Рекомендації на бюджет будуть відомими не пізніше 27 серпня, виконати вимоги до зарахування потрібно буде до 18:00 31 серпня, а зарахування таких вступників відбудеться 5 вересня.