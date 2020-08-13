Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети та триватиме до 22 серпня. А для вступників, які проходять творчі конкурси або складають вступні іспити замість ЗНО у виші, але не зробили цього у період з 1 по 12 серпня – до 16 серпня.
Як подати заяву до вишу?
Цьогоріч для подачі заяви абітурієнт має зареєструвати кабінет вступника. Для цього потрібно перейти за посиланням та вибрати один з двох варіантів:
- Вступ із сертифікатом ЗНО;
- Вступ із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ;
Далі слід натиснути на “Кабінет вступника”, після чого заповнити спеціальну форму та ввести туди свої особисті дані:
- адресу електронної пошти (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
- пароль для входу до кабінету;
- номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
- середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги можна скористатись калькулятором середнього бала на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/).
Після реєстрації на електронну пошту абітурієнта буде надіслано лист для активації особистого кабінету. У разі успішного виконання вказаних у листі рекомендацій, абітурієнт зможе активувати свій кабінет.
Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет у будь-який виш без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується.
У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов’язково встановлює її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.
Слідкувати за цьогорічними рейтингами вступники зможуть після початку подання заяв на сайтах https://vstup.edbo.gov.ua/ або https://vstup.osvita.ua/. Планується, що інформація оновлюватиметься щодоби.
Наголошується, що після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету буде вже неможливо. Тому краще пересвідчитись ще раз, що всі дані підвантажені у е-кабінет коректно. Зміна середнього бала після подання першої заяви можлива лише шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.
Вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі та внесені до Реєстру осіб зі спеціальними умовами, мають переконатися, що під час подання заяв у них зазначена відповідна категорія пільги і що вона підтверджена закладом після подання заяви.
Рекомендації на бюджет будуть відомими не пізніше 27 серпня, виконати вимоги до зарахування потрібно буде до 18:00 31 серпня, а зарахування таких вступників відбудеться 5 вересня.
- 1 серпня в Україні стартувала вступна кампанія. Абітурієнти могли створювати свої електронні кабінети та завантажувати документи на вступ.