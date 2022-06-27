В Україні створять "білий список" артистів з Росії, котрі засуджують вторгнення та підтримують суверенітет нашої держави. До переліку можуть увійти російські виконавці, які не входять до переліку осіб так званого "чорного списку".

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Закон про заборону публічного виконання російських пісень та їхнього використання на радіо та телебаченні передбачає створення так званого “білого списку”. Для цього російським виконавцям необхідно подати:

заяву встановленої форми;

декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, зокрема з закликом до Росії припинити агресію проти України;

надати згоду на публікацію декларації;

утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України.

Служба безпеки України за погодженням з Мінкультом буде визначати форму, зміст, порядок подання та розгляд заяви про включення до переліку. Виняток може здійснюватися на підставі подання РНБО, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення або МКІП відомостей щодо обробки та прийняття рішення.

За СБУ залишається право не пояснювати російським артистам, чому їх включили до “білого списку” або навпаки. Невідповідність заяв або їхніх дій підписаній декларації є підставою для відмови у наданні такого статусу або дял виключення зі згаданого переліку.