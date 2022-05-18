В Україні розробили чат-бот у Telegram, де можна прочитати про російських культурних діячів. Програма видаватиме інформацію, чи належать митцю українофобські вислови, твори чи пропаганда.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Чат-бот дає відповідь на питання, чи заслуговує російський культурний діяч на те, щоб його ім’я носили вулиці українських міст. Програма наводить приклади імперських або антиукраїнських висловлювань. Скористатися нею можна за посиланням.

Якщо об’єктивних причин для перейменування вулиць та зносу пам’ятників не знайдено, то чат-бот видає, що в Україні теж багато діячів, яких треба популяризувати та вшановувати. Під кожним запитом вказують міста, де назвали вулицю на честь митця або встановили пам’ятник.

Чат-бот називає російським шовіністом Олександра Пушкіна та українофобом Йосипа Бродського. Також як українофоба класифікують письменника Михайла Булгакова. Шовіністом та українофобом називають Михайла Достоєвського. Спірною особою назвали письменника Володимира Маяковського через різні висловлювання стосовно України.

Антиукраїнськими висловами не “уславилися” письменники Лев Толстой та Антон Чехов, російські композитори Петро Чайковський та Михайло Глінка. Немає інформації стосовно українофобії від поетів Марини Цвєтаєвої, Сергія Єсеніна та Олександра Блока.

“Бот, який пояснює, чому українські вулиці варто перейменувати. Тут ви знайдете перевірену та об’єктивну інформацію про російських шовіністів, українофобів, прибічників комуністичного режиму, а також про тих, кого хибно такими вважають”, — наголосили розробники.

Крім культурних діячів, у чат-боті можна ознайомитися з діяльністю імператриці Катерини II, Карла Маркса, Георгія Жукова, Сергія Кірова, Петра I, Йосипа Сталіна тощо.

У чат-боті можна написати команду “/all”, яка видасть користувачу інформацію про діячів за абеткою. За командою “/hepl” покажуть інструкцію, а “/start” перезапустить бота.