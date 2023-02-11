Про це йдеться у тексті відповідної петиції, опублікованої на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
Зазначається, що статеве виховання повинно знизити ризики насильства, рівень злочинності та кількість підліткових вагітностей. Водночас сам курс має базуватися на культурі згоди на секс.
“Учні й учениці повинні знати про фізіологічні та психологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, знати законодавство і розуміти базові принципи культури згоди”, — пишуть автори петиції.
На момент публікації петиція отримала понад 2 000 голосів із 25 000 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 87 днів.
За словами активістів, Україна, яка нині є світовим прикладом боротьби за людські цінності, за людську гідність, має також стати суспільством згоди, взаємоповаги та безпеки.
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