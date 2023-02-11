Громадський альянс "Політична дія жінок", а також ресурс "Гендер в деталях" разом поширили петицію з вимогою розробити та впровадити курс статевого виховання у початковій та середній школах, а також у ВНЗ і професійно-технічних закладах.

Про це йдеться у тексті відповідної петиції, опублікованої на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Зазначається, що статеве виховання повинно знизити ризики насильства, рівень злочинності та кількість підліткових вагітностей. Водночас сам курс має базуватися на культурі згоди на секс.

“Учні й учениці повинні знати про фізіологічні та психологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, знати законодавство і розуміти базові принципи культури згоди”, — пишуть автори петиції.

На момент публікації петиція отримала понад 2 000 голосів із 25 000 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 87 днів.

За словами активістів, Україна, яка нині є світовим прикладом боротьби за людські цінності, за людську гідність, має також стати суспільством згоди, взаємоповаги та безпеки.