В Україні триватиме спека, в окремих регіонах пройдуть дощі: прогноз погоди на 26 липня

За прогнозами синоптиків у вівторок, 26 липня, в Україні збережеться висока температура повітря. В окремих регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході цього дня стовпчики термометрів покажуть від +28 до +31 градуса. Найспекотніше – на Закарпатті, де повітря прогріється до +32…+34 градусів. Практично у всіх західних областях без опадів, за винятком Волинської, Львівської та Закарпатської областей, де вдень пройдуть дощі.

У центральних регіонах температура повітря коливатиметься від +25 до +27 градусів. Опади у вигляді дощу очікуються лише на Дніпропетровщині, в інших центральних областях – сонячно.

На півночі цього дня без опадів з температурою повітря від +23 до +27 градусів.

У східних регіонах дощитиме, а термометри покажуть +24…+26 градусів.

На півдні сьогодні від +26 до +31 градуса. Практично у всіх регіонах буде сонячно, дощі пройдуть лише у Запорізькій області.

У Києві вівторок пройде без опадів. Температура повітря від +25 до +27 градусів.