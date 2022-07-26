В Україні триватиме спека, в окремих регіонах пройдуть дощі: прогноз погоди на 26 липня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході цього дня стовпчики термометрів покажуть від +28 до +31 градуса. Найспекотніше – на Закарпатті, де повітря прогріється до +32…+34 градусів. Практично у всіх західних областях без опадів, за винятком Волинської, Львівської та Закарпатської областей, де вдень пройдуть дощі.
У центральних регіонах температура повітря коливатиметься від +25 до +27 градусів. Опади у вигляді дощу очікуються лише на Дніпропетровщині, в інших центральних областях – сонячно.
На півночі цього дня без опадів з температурою повітря від +23 до +27 градусів.
У східних регіонах дощитиме, а термометри покажуть +24…+26 градусів.
На півдні сьогодні від +26 до +31 градуса. Практично у всіх регіонах буде сонячно, дощі пройдуть лише у Запорізькій області.
У Києві вівторок пройде без опадів. Температура повітря від +25 до +27 градусів.
- Нагадаємо, що сезон несамовитої спеки вже розпочався, а отже багатьом знову дошкулятимуть неприємні симптоми сонячних опіків.