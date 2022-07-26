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В Україні триватиме спека, в окремих регіонах пройдуть дощі: прогноз погоди на 26 липня

За прогнозами синоптиків у вівторок, 26 липня, в Україні збережеться висока температура повітря. В окремих регіонах пройдуть дощі.

Вівторок, 26 липня 2022, 07:15
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході цього дня стовпчики термометрів покажуть від +28 до +31 градуса. Найспекотніше – на Закарпатті, де повітря прогріється до +32…+34 градусів. Практично у всіх західних областях без опадів, за винятком Волинської, Львівської та Закарпатської областей, де вдень пройдуть дощі.

У центральних регіонах температура повітря коливатиметься від +25 до +27 градусів. Опади у вигляді дощу очікуються лише на Дніпропетровщині, в інших центральних областях – сонячно.

На півночі цього дня без опадів з температурою повітря від +23 до +27 градусів.

У східних регіонах дощитиме, а термометри покажуть +24…+26 градусів.

На півдні сьогодні від +26 до +31 градуса. Практично у всіх регіонах буде сонячно, дощі пройдуть лише у Запорізькій області.

У Києві вівторок пройде без опадів. Температура повітря від +25 до +27 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 26 липня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, спека, Укргідрометцентр

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