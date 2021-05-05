Залишкові дози вакцин проти COVID-19 більше не використовуватимуться для щеплення публічних діячів

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Telegram-канал Коронавірус інфо, верифікований МОЗ.

“Публічні особи можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19, користуючись порталом чи застосунком Дія або через контакт-центр МОЗ. Якщо реєстрацію було здійснено раніше, повторно її проходити не потрібно. Ті з публічних осіб, хто вже отримав першу дозу, обов’язково отримають і другу дозу вакцини”, – заявив Ляшко.

У МОЗ нагадали, що записатися на вакцинацію можна до будь-якого зручного пункту щеплення навіть за відсутності декларації із сімейним лікарем.

Зазначимо, що ці зміни запроваджено згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 745 від 16.04.2021 про внесення змін до Дорожньої карти з вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо, що раніше Ляшко заявляв, що в Україні залишкові дози вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech отримуватимуть люди зі списків першого й другого етапів вакцинації (згідно з дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я).