В Україні відбувається самодискредитація правлячого класу, а питання про тямущість та презентабельності законодавців останнім часом стає все гостріше.

Про це йдеться в статті #Букв “Від Богдана до Брагаря: чи навчаться можновладці поводитися гідно”.

Так, “слуга народу” Євген Брагар в прямому ефірі телеканалу “112” запропонував мешканці Кіровоградської області Любові Павлівні Колючі1 продати свою собаку, щоб оплатити рахунки за газ. Окреме питання, навіщо взагалі 25-річний аспірант-історик пішов на програму, в темі якій нічого не розуміє. Освіта не врятувала його, а, ймовірно, навіть підштовхнула до того, щоб публічно пороти нісенітницю.

Зазначається, що бажання молодої людини не дивлячись ні на що світитися в ефірі, очевидним чином ставлять під сумнів користь, яку він може принести народу в якості законодавця.

Брагар не єдиний такий, він просто найсвіжіший приклад, як відбувається самодискредитація правлячого класу.

Іншим прикладом є прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка закінчила, як і Брагар, Київський національний університет імені Шевченка і навіть отримала в ньому ступінь кандидата філологічних наук. Та обставина, що державний діяч Юля потрапила на свою посаду нібито за результатами складного конкурсу, ніяк не рятує ні нас, ні її безпосереднього роботодавця від постійних плюх президентського прессекретаря.

Крім того, кандидат юридичних наук і заслужений юрист України Андрій Богдан весь час демонструє суміш інфантила та циніка, що не може не відбиватися на сприйнятті його Офісу, який, взагалі-то, не його Офіс, а президента, а президент не сам по собі, а України.

Наголошується, що ці люди є кадрами Зеленського, якому, навпаки, конче потрібні люди, які б компенсували початкову несерйозність його президентства.

Іншими словами, в Україні зараз освідчений правлячий клас, місцями навіть вчений, але за зовнішніми проявами він постійно запорює одну дуже важливу річ: гідно представляти свій народ.