Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, за добу:

  • ушпиталено – 1 869 осіб;
  • летальних випадків – 81;
  • одужало – 2 297 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 19 500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 244 849 осіб;
  • одужало – 1 073 046 осіб;
  • летальних випадків – 23 597;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 391 722.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 197 випадків;
  • Вінницька область – 184 випадки;
  • Волинська область – 48 випадків;
  • Дніпропетровська область – 198 випадків;
  • Донецька область – 188 випадків;
  • Житомирська область – 137 випадків;
  • Закарпатська область – 169 випадків;
  • Запорізька область – 86 випадків;
  • Івано-Франківська область – 454 випадки;
  • Київська область – 176 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Львівська область – 202 випадки;
  • Миколаївська область – 118 випадків;
  • Одеська область – 212 випадків;
  • Полтавська область – 37 випадків;
  • Рівненська область – 73 випадки;
  • Сумська область – 134 випадки;
  • Тернопільська область – 117 випадків;
  • Харківська область – 164 випадки;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 97 випадків;
  • Черкаська область – 20 випадків;
  • Чернівецька область – 185 випадків;
  • Чернігівська область – 85 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Напередодні, 5 лютого, в Україні зафіксували 4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.