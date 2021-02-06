В Україні – понад 4 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 884 особи;
- летальних випадків – 129;
- одужало – 7 158 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 241 479 осіб;
- одужало – 1 070 749 осіб;
- летальних випадків – 23 516;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 212 випадків;
- Вінницька область – 247 випадків;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 306 випадків;
- Донецька область – 125 випадків;
- Житомирська область – 124 випадки;
- Закарпатська область – 221 випадок;
- Запорізька область – 227 випадків;
- Івано-Франківська область – 498 випадків;
- Київська область – 295 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 54 випадки;
- Львівська область – 286 випадків;
- Миколаївська область – 82 випадки;
- Одеська область – 176 випадків;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 111 випадків;
- Сумська область – 97 випадків;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 225 випадків;
- Херсонська область – 67 випадків;
- Хмельницька область – 132 випадки;
- Черкаська область – 111 випадків;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні знову введуть адаптивний карантин.
- Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення на час карантину підвищити заробітні плати медичним працівникам навчальних закладів.