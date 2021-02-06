Covid-19 Україна

оновлено 06.02.2021 о 08:01

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В Україні – понад 4 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 5 лютого, в Україні зафіксували 4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Субота, 6 лютого 2021, 08:37

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 884 особи;
  • летальних випадків – 129;
  • одужало – 7 158 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 241 479 осіб;
  • одужало – 1 070 749 осіб;
  • летальних випадків – 23 516;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 212 випадків;
  • Вінницька область – 247 випадків;
  • Волинська область – 99 випадків;
  • Дніпропетровська область – 306 випадків;
  • Донецька область – 125 випадків;
  • Житомирська область – 124 випадки;
  • Закарпатська область – 221 випадок;
  • Запорізька область – 227 випадків;
  • Івано-Франківська область – 498 випадків;
  • Київська область – 295 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 54 випадки;
  • Львівська область – 286 випадків;
  • Миколаївська область – 82 випадки;
  • Одеська область – 176 випадків;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 111 випадків;
  • Сумська область – 97 випадків;
  • Тернопільська область – 120 випадків;
  • Харківська область – 225 випадків;
  • Херсонська область – 67 випадків;
  • Хмельницька область – 132 випадки;
  • Черкаська область – 111 випадків;
  • Чернівецька область – 258 випадків;
  • Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні знову введуть адаптивний карантин.
  • Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення на час карантину підвищити заробітні плати медичним працівникам навчальних закладів.
Теги: Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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