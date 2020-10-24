В Україні припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на проведенні незаконної оперативно-розшукової діяльності, збуті зброї, рейдерських захопленнях та вимаганнях, виготовленні та збуті наркотиків.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора і в Службі безпеки України.

Операцію провели співробітники СБУ.

Відомо, що до злочинного угруповання, серед інших, входили колишні і діючі співробітники правоохоронних органів.

“За даними слідства, колишні та діючі співробітники правоохоронних органів, колишні бійці добровольчих батальйонів, представники кримінального середовища та працівники охоронних компаній, які входили до складу угруповання, займалися незаконною детективною діяльністю. Діючі правоохоронці отримували санкції на прослуховування, а їхні спільники збували отриману інформацію. Крім цього, члени угруповання займалися продажем спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації та трафіку з’єднань абонентів мобільного зв’язку”, – поінформували в Офісі генпрокурора.

Крім того, члени угруповання збували вогнепальну зброю і вибухові речовини із зони проведення ООС, брали участь у рейдерських захопленнях, виготовляли і збували наркотики, займалися вимаганням коштів у підприємців і незаконним заволодінням майном.

В СБУ уточнили, що також була задокументована спроба залучення фігурантів до підготовки провокацій напередодні проведення місцевих виборів у Донецькій області.

За попередніми даними, зловмисники діяли під прикриттям “охоронно-детективної компанії”. До складу угруповання входило майже 100 учасників.

Правоохоронці провели 45 одночасних обшуків у Києві, Харкові, Житомирі та Хмельницькому: за місцями функціонування “охоронно-детективних компаній”, місцем проживання організаторів і членів угруповання і місцями дислокації оперативно-технічних підрозділів одного з правоохоронних органів.

Були вилучені спеціальні технічні засоби (в тому числі засоби анонімного зв’язку), комп’ютерна техніка та носії інформації, а також боєприпаси і наркотики.

Двом організаторам вже повідомили про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації і несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж (ст.263, ст. 359 і 361 КК України).

Двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст.263 КК України).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.