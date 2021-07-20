Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Громадянин України працював співробітником іноземної охоронної компанії. Повноваження здійснював у піратонебезпечних районах судноплавства.

Правоохоронці встановили, що у липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану і повідомив капітанові про те, що він захоплює судно.

Озброєний чоловік вимагав від капітана змінити курс до порту Фуджейра і заплатити гроші, демонстрував споряджений набоями магазин до гвинтівки, здійснив постріл в стелю капітанського містка, пошкодивши елементи освітлення.

У відповідь на це капітан перевів судно в режим маневрування і передав вимоги менеджерам компанії судновласника. За 4 дні представники судноплавної компанії надали вказівку капітану видати 6 тисяч доларів в обмін на здачу зброї та розблокування роботи судна.

20 липня поточного року Офіс генпрокурора сповістив про затримання громадянина та вручення йому підозри у піратстві (ст. 446 КК України). Це перша підозра у піратстві, вручена громадянинові України українськими правоохоронцями.