Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

4 томи видання про Григорія Сковороду поділені за жанрами. Перша книжка – це поезія та байки. Друга – трактати діалоги та притчі раннього періоду. До третьої книги увійшли трактати, діалоги та притчі Григорія Сковороди, написані ним упродовж 70-90-х років XVIII століття. Четвертий том також містить листи, філологічні нотатки Григорія Сковороди та його переклад комедії Теренція “Брати”.

Окрім усіх творів Григорія Сковороди, видання містить і біографію філософа, написану його учнем, а згодом близьким другом М. Ковалинським. Завдяки Ковалинському й збереглася значна частина епістолярної спадщини відомого українського філософа.

Мова видання українська, старослов’янська, церковнослов’янська, латинь, давньогрецька. Належний академічний формат видання може стати цінним джерелом для всіх, хто вивчає творчість Григорія Сковороди.

Український видавець, генеральний директор та власник видавництва “Фоліо” Олександр Красовицький зазначив, що в Україні має бути багато видань про Григорія Сковороду в різних видавництвах і не тільки в рік 300-річчя від дня народження філософа. Видавець підкреслив, що наразі формується книжковий ринок в Україні, й кожне видавництво мало б представити власне видання творів українського філософа.

“Українські книжки видаються, і я дякую колегам за видання. Це вагомий внесок в наше розуміння і Григорія Сковороди, і його внеску в європейську культуру. Коли ти його читаєш, то згадуєш те, що читав у європейських авторів. Це візіонерська позиція, яка на довгі роки визначила хід філософської думки в Україні”, – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Також він нагадав, що в Україні мають відновити Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині, який був прицільно знищений прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня 2022 року.