Джерело: Служба безпеки України.
До схеми причетний керівник однієї з волинських компаній. Підприємство виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, а саме для важкої техніки, як підводні човни.
Рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора. Щоб замаскувати діяльність, вони задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Крім того, керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями, так званими “ЛДНР”.
Схема передбачала, що іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб. Після цього фірма переправляла її кінцевим замовникам в Росію.
З початку повномасштабного вторгнення ділки незаконно “експортувати” майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.
Слідчі провели обшуки на виробництві та у помешканнях фігурантів. Відтак виявлено:
- комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;
- гроші, одержані злочинним шляхом.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.
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